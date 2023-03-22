Поставки шампанского из Турции в Россию выросли на 182%

Данные Trade Data Monitor свидетельствуют об увеличении в прошлом году экспорта шампанского из Турции в Россию на 182%, сообщает Bloomberg.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что многие закупающие вина страны могут реэкспортировать их в Россию. Экспорт шампанского из Франции в ОАЭ в прошлом году возрос на 75%, следует из данных отраслевого объединения Comite Champagne. Кроме того, стало известно, что в Турцию и Эмираты значительно увеличился поток российских туристов (+120%).

Увеличение потоков российских граждан в ОАЭ и другие страны Персидского залива может быть связано с ростом продаж вин в этом регионе, считают в объединении производителей шампанских вин L'Union des Maisons de Champagne.

Там обратили внимание на то, что поставки вин в РФ полностью не запретили. Однако, как отмечается, производители не направляли запросов в Comite Champagne о сертификатах происхождения для поставок в Россию после обострения ситуации на Украине. В объединении считают, что производители, вероятно, не хотят осуществлять поставки вин в РФ напрямую из-за ряда факторов. Речь идет о логистических сложностях, проблемах с оплатой, страховании и рисках для репутации.