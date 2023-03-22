Российская нефть нашла «черный ход» в Европу

Значительные объемы российской нефти нашли «черный ход» на европейский рынок — поставки идут через посредников, несмотря на эмбарго. Об этом пишет Politico со ссылкой на специалистов отрасли.

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Эксперты утверждают, что поставки нефти в Европу идут с использованием типичных для отрасли практик. Например, российское сырье смешивается с нефтью из других стран в транзитных пунктах, и российский след в получившейся партии становится трудно отследить. Позволяет обходить ограничения и использование так называемого теневого флота — танкеров под флагами офшорных юрисдикций, чьи настоящие владельцы остаются неизвестными.

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Однако, как отмечают специалисты, использование обходных путей значительно увеличивает транспортные расходы России и позволяет посредникам получить существенную часть прибыли. Доходы Москвы от такого экспорта снижаются еще и потому, что многие покупатели отказываются от российской нефти из-за связанных с ней рисков, и оставшимся приходится делать скидку.

Один из потенциальных маршрутов поставок российской нефти в Европу проходит через Азербайджан, откуда нефть отправляется в Турцию по трубопроводу Баку — Тбилиси — Джейхан (BTC). В турецком городе Джейхан находится крупный порт, откуда нефть идет в Европу. Еще в декабре с подозрениями о поставках по BTC российской нефти в Европарламент обратился французский депутат Франсуа Беллами. Он ссылался на статистику по экспорту Азербайджана — в период с апреля по июль 2022 года он существенно превышал объем внутреннего производства.

Оператором трубопровода ВТС является британская компания British Petroleum (BP). BP публично отрицала информацию о поставках по нему российской нефти. В пользу этого заявления говорят и последние данные по поставкам сырой нефти из Джейхана, объем экспорта в ЕС упал примерно с трех миллионов тонн в месяц в начале 2022 года до двух миллионов тонн в месяц в текущем году. Поставки могли уменьшиться за счет того, что российская нефть в Джейхан больше не поступает.

Главный экономист глобальной компании по торговле сырьевыми товарами Trafigura Саад Рахим отмечает, что с момента введения санкций объемы экспорта сырой нефти из России оставались относительно стабильными.

«Вполне возможно, что российская нефть все еще продается в ЕС и западные страны через посредников», — добавил он.

Советник по экономическим вопросам президента Украины Владимира Зеленского Олег Устенко заявил Politico, что российские энергоносители продолжают поступать в Европу, как «тараканы проникают в квартиру через любое доступное отверстие», и европейские чиновники должны решить вопрос с имеющимися лазейками.

Представитель Еврокомиссии заявил, что в ЕК работают над устранением обходных путей для поставок нефти и назначили бывшего посла ЕС в США Дэвида О'Салливана специальным посланником по данному вопросу.