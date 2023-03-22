ЦБ РФ снова стал давать отчёт о структуре международных резервов

Центробанк РФ вновь даёт отчёт о структуре золотовалютных резервов.
Так, стало известно, что доля иностранной валюты стала ниже (до 71,5%), а за год по состоянию к 1 марта 2023 года доля золота стала больше (до 23,6%).
По иностранной валюте замечены снижения - на 1 марта 2023 года объём достиг $410,65 миллиарда (ниже на 8,7%).
В прошлом году золотовалютные резервы РФ стояли на отметке в $617,133 миллиарда, в этом году показатель - $574,247 миллиарда.
Доля монетарного золота сейчас составляет $135,564 миллиарда (рост составил с 22,9% до 23,6%).