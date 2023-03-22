Блинкен: меры Москвы позитивно повлияли на экономику России

"И, опять-таки, вы увидите рост этого [воздействия] в том факте, что у них будут огромные сложности с тем, чтобы заменять использованную технику. Они рассматривают различные точки земного шара [в плане замещения закупок техники, ранее приобретавшейся на Западе], но речь не идет о том же самом [оборудовании], которое у них имелось прежде", - считает Блинкен.