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1 час назад

Блинкен заявил, что меры Москвы позитивно повлияли на экономику России

ТАСС

Чрезвычайные меры правительства России позитивно повлияли на национальную экономику и позволили нейтрализовать попытки Запада обрушить ее, однако Вашингтон попробует продолжать ужесточать свои санкции в отношении Москвы. Об этом заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен.

Блинкен: меры Москвы позитивно повлияли на экономику России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Россия приняла чрезвычайные меры, к примеру, для того, чтобы укрепить рубль. Кроме того, [были] также ассигнования из Фонда национального благосостояния, чтобы укрепить экономику. Это, безусловно, имело определенное [позитивное] воздействие на некоторые макроэкономические показатели", - сказал глава американского внешнеполитического ведомства, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

По его словам, американская администрация настроена на то, чтобы пытаться ужесточать многочисленные ограничительные меры, направленные против России.

"Мы сами продолжаем рассматривать различных действующих лиц, которых можем преследовать, различные сектора, которые можем преследовать, чтобы было воздействие [на экономику России]", - отметил Блинкен.

Кроме того, госсекретарь утверждал, что с течением времени кумулятивный эффект западных санкций на российскую экономику будет нарастать.

"И, опять-таки, вы увидите рост этого [воздействия] в том факте, что у них будут огромные сложности с тем, чтобы заменять использованную технику. Они рассматривают различные точки земного шара [в плане замещения закупок техники, ранее приобретавшейся на Западе], но речь не идет о том же самом [оборудовании], которое у них имелось прежде", - считает Блинкен.

Экономика,Энтони Блинкен,Конгресс США,Правительство РФ,
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