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1 час назад

Россия стала главным инвестором Ирана

Lenta.ruиещё 7

По итогам текущего финансового года Россия стала крупнейшим инвестором в Иран — Москва вложила в страну в общей сложности 2,76 миллиарда долларов. Речь идет о финансировании проектов в горнодобывающем секторе, а также в сферах промышленности и транспорта. Об этом газете Financial Times (FT) рассказал иранский министр экономики и финансов Эхсан Хандоузи.

Россия стала главным инвестором Ирана
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Инвестиции России в экономику Ирана составляют две трети от общего объема иностранных вложений в государство в размере 4,2 миллиарда долларов. При этом в 2021 году общее финансирование проектов Тегерана составляло 1,45 миллиарда долларов. Министр не раскрыл детали совместных проектов с Россией, однако напомнил об объединении межбанковских систем переводов между странами.

Вторым по важности инвестпартнером Ирана Хандоузи назвал Китай. Однако в прошлом году по объему инвестиций республика заняла шестое место с суммой в 131 миллион долларов инвестиций в 14 местных проектов. Опередили КНР Афганистан, Ирак, иранская диаспора и ОАЭ. Министр также добавил, что за 11 месяцев года экспорт иранской нефти вырос на 12 процентов, до 53 миллиардов долларов в денежном выражении, что означает невозможность «изолирования экономики» страны.

Собеседники газеты сомневаются в больших перспективах взаимной торговли России и Ирана, объясняя это тем, что экономика обеих стран зависит от сырья, и на экспорт идут одинаковые товары. Однако такая «динамика может стать самоподдерживающейся», отметил один западных источников издания.

В середине декабря стало известно, что Россия впервые с начала 1990-х годов предоставила Ирану кредит. Тегеран задолжал шесть миллионов долларов по итогам 2021 года. Последний раз долг страны перед Россией фиксировался в 1992 году и составлял 251,3 тысячи долларов.

В 2022 году страны увеличили товарооборот почти на 15 процентов, до 4,6 миллиарда долларов. Оба государства «наращивают экономический потенциал» в условии беспрецедентного количества введенных санкций, заявлял спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Экономика,Вячеслав Володин,Госдума,
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