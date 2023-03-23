Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+11° в 
USD 76.96EUR 82.97
Войти в почту
20 минут назад

В России назвали срок принятия закона о цифровом рубле

Lenta.ruиещё 3

Законопроекты о цифровом рубле, одобренные Госдумой в первом чтении, не будут окончательно приняты к 1 апреля, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Его слова приводит ТАСС.

«В начале апреля мы, наверное, только рассмотрим все поправки. В середине апреля — начале мая может быть принятие [законопроектов — прим. «Ленты.ру»]», — назвал сроки он.

Россиянам рассказали о новых правилах обращения с купюрами

О том, что клиенты российских банков получат доступ к цифровому рублю с 1 апреля 2023 года, ранее сообщили в Центробанке. В сентябре глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ вместе с 15 банками проводит тестирование цифрового рубля. Использовать новую валюту, по задумке властей, сможет ограниченный круг граждан в рамках тестирования. Создание прототипа платформы цифрового рубля закончилось в декабре 2021 года.

Экономика,Анатолий Аксаков,Эльвира Набиуллина,Госдума,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий