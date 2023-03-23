Законопроекты о цифровом рубле, одобренные Госдумой в первом чтении, не будут окончательно приняты к 1 апреля, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков . Его слова приводит ТАСС.

«В начале апреля мы, наверное, только рассмотрим все поправки. В середине апреля — начале мая может быть принятие [законопроектов — прим. «Ленты.ру»]», — назвал сроки он.

О том, что клиенты российских банков получат доступ к цифровому рублю с 1 апреля 2023 года, ранее сообщили в Центробанке. В сентябре глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ вместе с 15 банками проводит тестирование цифрового рубля. Использовать новую валюту, по задумке властей, сможет ограниченный круг граждан в рамках тестирования. Создание прототипа платформы цифрового рубля закончилось в декабре 2021 года.