Аксаков: «Пузырь в финансовой системе Запада вскоре должен лопнуть»

"Мы видим, что сначала один банк Америки практически грохнулся, теперь произошло объединение двух швейцарских банков. Так сложилось, у меня два сына. Один работал в Нью-Йорке в UBS, второй - в Credit Suisse. Иногда мы встречались и дискутировали, я слушал обоих и делал вывод, что, в принципе, банки работают одинаково. Что Credit Suisse, что UBS, что Citi, Goldman Sachs и так далее - они одинаковые. Поэтому те проблемы, которые обнаружили у Credit Suisse, очевидно есть у UBS и у других банков. Поэтому мы находимся в ситуации, когда весь финансовый пузырь должен лопнуть", — сказал он, выступая на Российском форуме финансового рынка (РФФР).