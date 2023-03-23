Аксаков: «Пузырь в финансовой системе Запада вскоре должен лопнуть»

Мировая финансовая система стоит на пороге глобальной трансформации, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Кроме того, образовавшийся пузырь в западной банковской системе вскоре должен лопнуть, отметил он.
"Мы видим, что сначала один банк Америки практически грохнулся, теперь произошло объединение двух швейцарских банков. Так сложилось, у меня два сына. Один работал в Нью-Йорке в UBS, второй - в Credit Suisse. Иногда мы встречались и дискутировали, я слушал обоих и делал вывод, что, в принципе, банки работают одинаково. Что Credit Suisse, что UBS, что Citi, Goldman Sachs и так далее - они одинаковые. Поэтому те проблемы, которые обнаружили у Credit Suisse, очевидно есть у UBS и у других банков. Поэтому мы находимся в ситуации, когда весь финансовый пузырь должен лопнуть", — сказал он, выступая на Российском форуме финансового рынка (РФФР).
Аксаков отметил, что сегодня предпринимаются попытки помощи банкам - ранее СМИ сообщали, что швейцарское правительство пообещало выделить до 109 млрд франков (примерно $117 млрд) на поддержку экстренной продажи Credit Suisse Group AG ее цюрихскому конкуренту UBS Group AG. Однако, чтобы поправить положение в этих финансовых империях, этих средств может быть недостаточно, считает он.
"Очевидно, этот пузырь должен лопнуть. Причем будет происходить очень серьезная реконструкция всего, что есть. <…> Потому что, несмотря на существование рейтинговых агентств и постоянную публикацию информации о работе этих банков, все изъяны работы данных институтов не видны. Хотя очевидно, что главный изъян работы этих институтов определяется главным регулятором США, который сам надувал систему и теперь стоит перед серьезной ситуацией", - рассказал Аксаков.
По мнению депутата, в ближайшее время на передний план будет выходить цифровая тематика, так как она позволяет центробанкам лучше видеть изъяны работы системы.
"Если раньше я думал, что те законы, которые мы двигаем, связанные с цифровым рублем, цифровой валютой, будут постепенно входить по мере накапливания опыта и технологичности, теперь, я думаю, это будет происходить намного быстрее", - заключил он.