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1 час назад

Глава регулятора ФРГ Мюллер: Германия рискует столкнуться с нехваткой газа следующей зимой

Газета.Ruиещё 1

Глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер заявил, что ФРГ может столкнуться с дефицитом газа зимой в следующем году из-за возникновения новых рисков. Об этом он сообщил в интервью газете Financial Times.

В Германии заявили об опасности нехватки газа следующей зимой
Фото: Газета.ruГазета.ru

«Опасность нехватки газа все еще существует. <...> Это во многом зависит от того, будем ли мы продолжать ограничивать использование газа и обеспечивать диверсифицированные поставки в Германию», — приводит издание слова Мюллера.

Также он отметил, что есть и риски, в том числе восстановление экономики Китая, которое ускоряется «быстрее, чем многие прогнозировали». Это, по его словам, может привести к росту спроса на газ.

Кроме того, зима 2023–2024 годов станет первой, когда ФРГ придется пережить «вообще полное отсутствие российского трубопроводного газа».

Ранее Мюллер говорил, что риски чрезвычайной ситуации по газу в стране сохраняются. По его словам, правительство Германии не может рассчитывать, что следующие зимы тоже будут такими мягкими, как прошедшая.

6 марта вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек заявлял, что усилия федерального правительства по снижению зависимости от российского газа не остались без последствий.

Экономика,Роберт Хабек,
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