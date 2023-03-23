В Германии заявили об опасности нехватки газа следующей зимой

Глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер заявил, что ФРГ может столкнуться с дефицитом газа зимой в следующем году из-за возникновения новых рисков. Об этом он сообщил в интервью газете Financial Times.

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«Опасность нехватки газа все еще существует. <...> Это во многом зависит от того, будем ли мы продолжать ограничивать использование газа и обеспечивать диверсифицированные поставки в Германию», — приводит издание слова Мюллера.

Также он отметил, что есть и риски, в том числе восстановление экономики Китая, которое ускоряется «быстрее, чем многие прогнозировали». Это, по его словам, может привести к росту спроса на газ.

Кроме того, зима 2023–2024 годов станет первой, когда ФРГ придется пережить «вообще полное отсутствие российского трубопроводного газа».

Ранее Мюллер говорил, что риски чрезвычайной ситуации по газу в стране сохраняются. По его словам, правительство Германии не может рассчитывать, что следующие зимы тоже будут такими мягкими, как прошедшая.