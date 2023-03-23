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25 минут назад

Мишустин: В России возобновился рост реальных доходов граждан

Российская Газетаиещё 1

Безработица в России находится на историческим минимуме, возобновился рост реальных доходов граждан. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, представляя в Госдуме отчет о результатах деятельности кабмина за 2022 год.

Мишустин заявил о возобновлении роста реальных доходов граждан
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"За счет мер поддержки уровень безработицы снизился. И в декабре зафиксирован на историческом минимуме - 3,7 процента. А в январе текущего года - 3,6 десятых!" - сказал Мишустин.

Премьер добавил, что несмотря на небольшое снижение по году, по данным Росстата, с четвертого квартала 2022-го возобновился рост реальных денежных доходов.

Экономика,Михаил Мишустин,Госдума,Росстат,
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