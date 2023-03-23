Захарова обвинила Запад в финансовом пиратстве в отношении России

"В 2022 году на Западе были, как они называют, заморожены около $300 млрд наших, российских золотовалютных резервов в нарушение их суверенного статуса. Вот теперь прибавьте к этому по сути рейдерству использование инструментов - международных платежных - уже не в качестве нейтрального механизма, а в качестве рестрикций, в качестве способа давления, а порой даже - шантажа. Интересная картина! Вот такое настоящее западное финансовое пиратство", - обрисовала ситуацию официальный представитель дипведомства.