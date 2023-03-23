Захарова обвинила Запад в финансовом пиратстве в отношении России

Запад ведет политику "финансового пиратства" в отношении России и других стран, замораживая национальные сбережения и используя международные платежные системы в качестве рычага давления. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат напомнила, что источником бесплатного фондирования крупнейших западных банков активно становятся "заблокированные в этих банках национальные сбережения ставших неугодными государств". При этом, как подчеркнула Захарова, "список зависших на неопределенный срок ресурсов постоянно расширяется."
"В 2022 году на Западе были, как они называют, заморожены около $300 млрд наших, российских золотовалютных резервов в нарушение их суверенного статуса. Вот теперь прибавьте к этому по сути рейдерству использование инструментов - международных платежных - уже не в качестве нейтрального механизма, а в качестве рестрикций, в качестве способа давления, а порой даже - шантажа. Интересная картина! Вот такое настоящее западное финансовое пиратство", - обрисовала ситуацию официальный представитель дипведомства.
Она обратила внимание на различные оценки, в соответствии с которыми Иран ввиду действий Запада не может распоряжаться суммой в $100 млрд, Ливия - $60 млрд, Венесуэла - $30 млрд, Афганистан - $7 млрд.
"В новых геополитических реалиях обезопасить торгово-экономические и инвестиционные связи России и других суверенных государств можно только отказавшись от использования инструментов международных расчетов, которые полностью "завязаны" на Запад, - продолжила Захарова. - Мы убеждены, что на нынешнем этапе все суверенные государства заинтересованы в формировании устойчивой к внешнему давлению международной финансово-расчетной инфраструктуры, которая отвечала бы повышенным критериям безопасности, конфиденциальности и надежности".