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55 минут назад

Мишустин назвал уровень госдолга РФ

Лера Букина

Размер российского госдолга оценивается в 15 процентов ВВП. Так, страна обгоняет многие другие развивающиеся государства по данному показателю, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме, передает агентство «Прайм».

Мишустин назвал уровень госдолга РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Россия, как утверждает премьер, в текущих условиях чувствует себя «уверенно» и «комфортно». Он добавил, что за краткосрочным бюджетным дефицитом не последуют серьезные риски для страны.

Мишустин подчеркнул, что у недружественных государств и у большей части развивающихся стран данное значение находится на отметке в более чем 60 процентов.

Ранее министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил об увеличении выплат процентов по государственному долгу Германии с 2021 года в 10 раз, с €4 млрд до €40 млрд.

Также ранее стало известно, что суммарный непогашенный государственный долг США по состоянию на 3 октября достиг более $31 трлн. Это максимальная сумма госдолга из указанных ведомством значений, начиная с 1993 года.

Экономика,Кристиан Линднер,Михаил Мишустин,Госдума,
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