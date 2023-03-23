Мишустин назвал уровень госдолга РФ

Размер российского госдолга оценивается в 15 процентов ВВП. Так, страна обгоняет многие другие развивающиеся государства по данному показателю, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме, передает агентство «Прайм».

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Россия, как утверждает премьер, в текущих условиях чувствует себя «уверенно» и «комфортно». Он добавил, что за краткосрочным бюджетным дефицитом не последуют серьезные риски для страны.

Мишустин подчеркнул, что у недружественных государств и у большей части развивающихся стран данное значение находится на отметке в более чем 60 процентов.

Ранее министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил об увеличении выплат процентов по государственному долгу Германии с 2021 года в 10 раз, с €4 млрд до €40 млрд.