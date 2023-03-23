В ЦБ призвали продолжать выстраивать внешнеэкономические связи

"Мы оказались в вынужденной закрытости. Много говорим о суверенитете. Но при этом, конечно, современная экономика требует внешнеэкономических связей. Конечно, нужно продолжать работать максимально над выстраиванием внешнеэкономических связей, с точки зрения финансовой сферы над выстраиванием финансовых сопровождений, это и платежи, и разного рода другие финансовые проекты", - сказала она.