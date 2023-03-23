В ЦБ призвали продолжать выстраивать внешнеэкономические связи

Современная экономика требует наличия внешнеэкономических связей, поэтому нужно продолжать работать в этом направлении, в том числе в вопросе проведения платежей. Об этом на Российском форуме финансового рынка АКРА заявила первый зампред Банка России Ксения Юдаева.
"Мы оказались в вынужденной закрытости. Много говорим о суверенитете. Но при этом, конечно, современная экономика требует внешнеэкономических связей. Конечно, нужно продолжать работать максимально над выстраиванием внешнеэкономических связей, с точки зрения финансовой сферы над выстраиванием финансовых сопровождений, это и платежи, и разного рода другие финансовые проекты", - сказала она.
В марте 2022 года в рамках санкций Евросоюз также отключил от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT крупные российские банки, в число которых вошли ВТБ, "Россия", "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. В конце мая в этот список был включен и Сбербанк.
25 февраля 2023 года ЕС ввел санкции против Альфа-банка, Росбанка и банка "Тинькофф". Как следует из материалов официального журнала ЕС, ограничения в отношении этих банков предполагают заморозку активов на территории стран Евросоюза, а также запрет на сделки с этими кредитными организациями - отключение от SWIFT.