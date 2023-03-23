Казахстан начнет борьбу с российским параллельным импортом

С апреля в Казахстане начнет работать онлайн-система для отслеживания всех товаров, которые ввозятся и вывозятся из страны. С ее помощью власти республики намерены продемонстрировать Западу, что не помогают России обходить санкции через систему параллельного импорта. Об этом со ссылкой на высокопоставленного чиновника пишет портал по Средней Азии Eurasianet.

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По его словам, Астана не раз заявляла, что не станет вводить санкции и ограничения в торговле с Россией, но и площадкой по обходу ограничительных мер, введенных другими странами, не станет, потому что понимает риски вторичных санкций.

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Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в прошлом месяце отмечал, что из-за связанности экономик двух стран задача исполнения западных санкций достаточно тяжела.

При этом он поблагодарил Блинкена за то, что американцы заранее предупреждают, какие поставки выглядят подозрительными. В результате к настоящему времени ни одна казахстанская компания под санкции не попала, хотя в отношении узбекистанской компании, которая наладила поставки микросхем в Россию, такие меры применили.

Тем не менее казахстанские чиновники призывают местный бизнес серьезно относиться к рискам торговли с Россией и не пытаться заработать на незаконном реэкспорте. Новая система позволит подвергать все подозрительные торговые операции тщательному анализу и при необходимости применять административные меры.

По официальным данным, в 2022 году экспорт из Казахстана в Россию вырос на 25 процентов по сравнению с предыдущим годом, однако чиновники указывают, что на такую динамику повлиял в том числе рост поставок из Китая и Турции. Эти страны не вводили санкции, а значит, и формальных поводов блокировать реэкспорт не было.