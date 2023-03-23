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1 час назад

Казахстан начнет борьбу с российским параллельным импортом

Lenta.ru

С апреля в Казахстане начнет работать онлайн-система для отслеживания всех товаров, которые ввозятся и вывозятся из страны. С ее помощью власти республики намерены продемонстрировать Западу, что не помогают России обходить санкции через систему параллельного импорта. Об этом со ссылкой на высокопоставленного чиновника пишет портал по Средней Азии Eurasianet.

Казахстан начнет борьбу с российским параллельным импортом
Фото: Venti Views / UnsplashVenti Views / Unsplash

По его словам, Астана не раз заявляла, что не станет вводить санкции и ограничения в торговле с Россией, но и площадкой по обходу ограничительных мер, введенных другими странами, не станет, потому что понимает риски вторичных санкций.

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Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в прошлом месяце отмечал, что из-за связанности экономик двух стран задача исполнения западных санкций достаточно тяжела.

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При этом он поблагодарил Блинкена за то, что американцы заранее предупреждают, какие поставки выглядят подозрительными. В результате к настоящему времени ни одна казахстанская компания под санкции не попала, хотя в отношении узбекистанской компании, которая наладила поставки микросхем в Россию, такие меры применили.

Тем не менее казахстанские чиновники призывают местный бизнес серьезно относиться к рискам торговли с Россией и не пытаться заработать на незаконном реэкспорте. Новая система позволит подвергать все подозрительные торговые операции тщательному анализу и при необходимости применять административные меры.

По официальным данным, в 2022 году экспорт из Казахстана в Россию вырос на 25 процентов по сравнению с предыдущим годом, однако чиновники указывают, что на такую динамику повлиял в том числе рост поставок из Китая и Турции. Эти страны не вводили санкции, а значит, и формальных поводов блокировать реэкспорт не было.

Ранее сообщалось, что после визита Блинкена Турция усложнила условия для транзита товаров в Россию. Например, механизм перестал работать в отношении продукции из США и Канады, а также отдельных категорий товаров.

Экономика,Мухтар Тлеуберди,Энтони Блинкен,
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