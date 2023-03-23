Объявлена полная деловая программа Московского экономического форума

Стала известна полная деловая программа Московского экономического форума «Новый мир. Новая индустриализация», который состоится 4 — 5 апреля.

Фото: globallookpress.com © Komsomolskaya Pravda globallookpress.com © Komsomolskaya Pravda

Об этом сообщает ФАН.

Запланировано более 20 деловых мероприятий, где выступят свыше 100 спикеров.

Сессии будут разделены на тематические блоки, среди которых «Внутренняя экономическая политика»; «Развитие финансовой системы»; «Социальная сфера»; «Геополитика, международные отношения».

В числе ключевых мероприятий — пленарные заседания «Экономика России. Курс на новую индустриализацию» и «От глобализма к многополярности».