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1 час назад

Объявлена полная деловая программа Московского экономического форума

RT на русском

Стала известна полная деловая программа Московского экономического форума «Новый мир. Новая индустриализация», который состоится 4 — 5 апреля.

Объявлена полная деловая программа Московского экономического форума
Фото: globallookpress.com © Komsomolskaya Pravdagloballookpress.com © Komsomolskaya Pravda

Об этом сообщает ФАН.

Запланировано более 20 деловых мероприятий, где выступят свыше 100 спикеров.

Сессии будут разделены на тематические блоки, среди которых «Внутренняя экономическая политика»; «Развитие финансовой системы»; «Социальная сфера»; «Геополитика, международные отношения».

В числе ключевых мероприятий — пленарные заседания «Экономика России. Курс на новую индустриализацию» и «От глобализма к многополярности».

Ранее сообщалось, что открыта регистрация на мероприятия Петербургского международного образовательного форума, который состоится 27—31 марта.

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