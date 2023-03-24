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29 минут назад

В Германии сравнили газ из США и России

Елена Прошина

Закупаемый у США сжиженный природный газ (СПГ) оказался гораздо дороже российского и не таким экологичным. Такое заявление сделал депутат германского Бундестага Андрей Хунко (Andrej Hunko) в интервью газете Global Times, передает «Лента.ру».

В Германии сравнили газ из США и России
Фото: ТАССТАСС

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Он напомнил, что раньше в Германию по «Северным потокам» поступал относительно дешевый природный газ из России. Теперь это невозможно, так как трубопроводы серьезно повреждены. Депутат отметил, что теперь Берлин закупает энергоносители у США, но их природный газ не только дороже, но и хуже с точки зрения экологии.

«Зависимость от российского газа превратилась в зависимость от американского газа, что тоже является проблемой», — пояснил Хунко.

Он также прокомментировал статью журналиста Сеймура Херша, который выразил уверенность в том, что за диверсией на «Северных потоках» стоит Вашингтон. Депутат признал, что его версия достаточно правдоподобна, и потому ее не стоит списывать со счетов.

Издание напоминает, что 26 сентября 2022 года на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» произошли взрывы. Американский журналист Сеймур Херш позже заявил, что к инциденту причастен Вашингтон. Он предположил, что Военно-морские силы (ВМС) США установили взрывные устройства, используя подлодки.

Экономика,Сеймур Херш,
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