Закупаемый у США сжиженный природный газ (СПГ) оказался гораздо дороже российского и не таким экологичным. Такое заявление сделал депутат германского Бундестага Андрей Хунко (Andrej Hunko) в интервью газете Global Times, передает «Лента.ру».

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Он напомнил, что раньше в Германию по «Северным потокам» поступал относительно дешевый природный газ из России. Теперь это невозможно, так как трубопроводы серьезно повреждены. Депутат отметил, что теперь Берлин закупает энергоносители у США, но их природный газ не только дороже, но и хуже с точки зрения экологии.

«Зависимость от российского газа превратилась в зависимость от американского газа, что тоже является проблемой», — пояснил Хунко.

Он также прокомментировал статью журналиста Сеймура Херша, который выразил уверенность в том, что за диверсией на «Северных потоках» стоит Вашингтон. Депутат признал, что его версия достаточно правдоподобна, и потому ее не стоит списывать со счетов.