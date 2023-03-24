Россия получила вчетверо меньше по долгам других стран

Проценты по государственным кредитам, предоставленным Россией правительствам иностранных государств и их юридическим лицам, в 2022 году оказались значительно ниже запланированных. Вместо ожидаемых 48,68 млрд рублей с иностранных заемщиков собрали только 11,13 млрд, сообщает РБК в пятницу со ссылкой на материалы о реализации плана-графика мероприятий Министерства финансов РФ по выполнению документов стратегического планирования за 2022 год. Подлинность документа изданию подтвердил источник, знакомый с содержанием.

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В 2021 году процентный доход России по таким займам составлял чуть более 52 млрд рублей, а в 2020-м - более 64 млрд. Как сообщил Минфин, причина недостижения планового показателя заключается в "непоступлении платежей от иностранных заемщиков в связи с введенными санкционными ограничениями". В феврале 2022 года Минфин США запретил осуществлять операции с российскими Центробанком, Минфином и Фондом национального благосостояния. Аналогичную меру по ограничению транзакций с Банком России оформил Евросоюз. ВЭБ.РФ, который выступал агентом по таким платежам в адрес России от иностранных государств, также подпал под санкции США и ЕС. РБК направил запрос в Минфин.

Как следует из данных портала "Электронный бюджет", в 2023 году по состоянию на 21 марта Россией получено 0,3 млрд рублей процентного дохода по долгам зарубежных стран и компаний-заемщиков. Данные по тому, сколько основного долга возвращено, отсутствуют, так как Минфин перестал публиковать данные об источниках финансирования дефицита бюджета.