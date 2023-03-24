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1 час назад

Реконструкция газопровода завершилась в центре Москвы

Вечерняя Москваиещё 1

Специалисты АО «Мосгаз» завершили работы по перекладке газопровода среднего давления в центре города. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Реконструкция газопровода завершилась в центре Москвы
Фото: АГН МоскваАГН Москва

В ходе работ специалисты использовали преимущественно закрытые способы прокладки, методы горизонтального направленного и бурошнекового бурения.

— Благодаря применению закрытых методов удается минимизировать воздействие на экологию и окружающую среду. Так, сохранили 13 деревьев и 110 кустарников, расположенных в зоне работ, — сказал руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Вячеслав Торсунов.

Сами работы проходили на участке от перекрестка 1-го Волконского переулка и Самотечной улицы до их пересечения с Делегатской улицей, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно о реконструкции газопровода низкого давления в столичном районе Вешняки. Генеральный директор АО «Мосгаз» Гасан Гасангаджиев рассказал, что сотрудникам ведомства необходимо было точно измерить расстояние между ними, а после начать работу в местах пересечения всех коммуникаций с газопроводом.

Экономика,Гасан Гасангаджиев,Правительство Москвы,
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