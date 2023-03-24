Реконструкция газопровода завершилась в центре Москвы

Специалисты АО «Мосгаз» завершили работы по перекладке газопровода среднего давления в центре города. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Фото: АГН Москва АГН Москва

В ходе работ специалисты использовали преимущественно закрытые способы прокладки, методы горизонтального направленного и бурошнекового бурения.

— Благодаря применению закрытых методов удается минимизировать воздействие на экологию и окружающую среду. Так, сохранили 13 деревьев и 110 кустарников, расположенных в зоне работ, — сказал руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Вячеслав Торсунов.

Сами работы проходили на участке от перекрестка 1-го Волконского переулка и Самотечной улицы до их пересечения с Делегатской улицей, сообщает официальный сайт мэра Москвы.