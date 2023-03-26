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1 час назад

Глава МВФ назвала рост ставок риском для мировой финансовой стабильности

Газета.Ruиещё 2

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, выступая на проходящем в Пекине Форуме развития Китая, заявила, что рост ставок является риском для мировой финансовой стабильности.

Глава МВФ назвала рост ставок риском для мировой финансовой стабильности
Фото: Sergei Karpukhin/ReutersSergei Karpukhin/Reuters

"В период роста уровня задолженности быстрый переход от длительного периода низких процентных ставок к гораздо более высоким ставкам, необходимым для борьбы с инфляцией, неизбежно порождает потрясения и факторы уязвимости, о чем свидетельствуют недавние события в банковском секторе некоторых стран с развитой экономикой", - заявила Георгиева.

Она призвала финансистов быть бдительными в условиях нынешней нестабильности. В отношении Китая Георгиева отметила, что на него придется треть мирового роста экономики - и властям КНР необходимо перестроить баланс экономики в сторону ориентирования на потребление. Ранее Банк Англии повысил ключевую ставку до 4,25% годовых. Ставка сейчас находится на максимальном уровне с октября 2008 года, когда она составляла 4,5%. В феврале регулятор повысил ставку на 0,5 процентных пункта, в декабре - на ту же величину, а в ноябре - на 0,75 п.п.

Экономика,Кристалина Георгиева,Международный валютный фонд,
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