Глава МВФ назвала рост ставок риском для мировой финансовой стабильности

"В период роста уровня задолженности быстрый переход от длительного периода низких процентных ставок к гораздо более высоким ставкам, необходимым для борьбы с инфляцией, неизбежно порождает потрясения и факторы уязвимости, о чем свидетельствуют недавние события в банковском секторе некоторых стран с развитой экономикой", - заявила Георгиева.

Она призвала финансистов быть бдительными в условиях нынешней нестабильности. В отношении Китая Георгиева отметила, что на него придется треть мирового роста экономики - и властям КНР необходимо перестроить баланс экономики в сторону ориентирования на потребление. Ранее Банк Англии повысил ключевую ставку до 4,25% годовых. Ставка сейчас находится на максимальном уровне с октября 2008 года, когда она составляла 4,5%. В феврале регулятор повысил ставку на 0,5 процентных пункта, в декабре - на ту же величину, а в ноябре - на 0,75 п.п.