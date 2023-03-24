«Не выдержит кобылка»: Дерипаска об экономике США

«Безрассудная милитаризация, санкции на кого попало и авантюрные военные акции по всему миру стоили уже этой стране почти $33 трлн. И напечатать больше на халяву не получится. Вот они и поспорят в Конгрессе, как бы незаметно поднять еще потолок долга», — заявил предприниматель и отметил, что параллельно в региональных банках обозначилась проблема необеспеченных депозитов, объемы которых составляют $17 трлн, что эквивалентно половине ВВП страны.