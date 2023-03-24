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52 минуты назад

Дерипаска об экономике США: не выдержит кобылка

Газета.Ruиещё 1

Российский бизнесмен Олег Дерипаска заявил о плачевном состоянии экономики в США на фоне дискуссий о повышении потолка внешнего долга страны по отношению к ВВП. Заявление предпринимателя стало комментарием к выпуску американской телепередачи на канале CNBS и было опубликовано в его Telegram-канале.

«Не выдержит кобылка»: Дерипаска об экономике США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Безрассудная милитаризация, санкции на кого попало и авантюрные военные акции по всему миру стоили уже этой стране почти $33 трлн. И напечатать больше на халяву не получится. Вот они и поспорят в Конгрессе, как бы незаметно поднять еще потолок долга», — заявил предприниматель и отметил, что параллельно в региональных банках обозначилась проблема необеспеченных депозитов, объемы которых составляют $17 трлн, что эквивалентно половине ВВП страны.

«Что-то мне подсказывает, что не выдержит кобылка», — прокомментировал ситуацию Дерипаска.

Проблема защиты необеспеченных депозитов в США обострилась после банкротства банка Кремниевой долины SVB. Сразу после него общественность призвала минфин США гарантировать доступ к деньгам для вкладчиков.

Ранее Дерипаска призвал Запад «идти на поклон к Китаю» на фоне банковского кризиса.

Экономика,Олег Дерипаска,Казначейство США,
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