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1 час назад

Дилма Руссефф возглавила Новый банк развития БРИКС

Мария Иванова

Экс-президент Бразилии Дилма Руссефф избрана президентом Нового банка развития (НБР) БРИКС со штаб-квартирой в Шанхае. Об этом сообщается на сайте банка.

Избран новый президент банка БРИКС
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

24 марта совет управляющих единогласно одобрил кандидатуру Руссефф.

10 марта свой пост досрочно покинул предыдущий президент Нового Банка Маркус Троихо. Бразилия выдвинула нового кандидата - Руссефф - в рамках выполнения действующего поочередного мандата (истекает 6 июля 2025 года).

O Estado de S. Paulo писала, что Троихо был ставленником экс-главы Бразилии, консерватора Жаира Болсонару. Сейчас пост президента занимает социалист Луис Инасиу Лула да Силва, выигравший у Болсонару выборы. Газета отмечает, что зарплата Руссефф на новом посту составит 500 тысяч долларов в год.

Объединение БРИКС (включает Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южную Африку) учредило Новый банк развития на саммите в июле 2014 года. Цель создания банка - финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах БРИКС.

В 2021 году к банку присоединились Бангладеш, Египет, ОАЭ и Уругвай.

Экономика,Дилма Руссефф,БРИКС,
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