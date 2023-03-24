Крупнейшие экономики Европы показали рекордный рост

Экономики Германии и Франции демонстрируют рекордный рост частного сектора за последние 10 месяцев, сообщает Bloomberg. Устойчивость сферы услуг при этом компенсировал спад в промышленности.

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Предварительный композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) S&P Global двух крупнейших экономик еврозоны вырос в марте. В Германии он составил 52,6 пункта против 50,7 пункта месяцем ранее, что намного превысило ожидания аналитиков. Во Франции индекс подскочил до 54 пункта, также превзойдя оценки экономистов. Высокие показатели были зафиксированы и в остальных странах еврозоны, где общий композитный PMI вырос до 54,1 пункта.

Однако производственные показатели обеих стран оставались ниже 50-процентного порога, отделяющего рост от спада, что может быть опасным сигналом, особенно для промышленного гиганта Германии.

Фил Смит из S&P Global считает, что производственному сектору не хватает динамики, а новые заказы продолжают снижаться на фоне осторожности клиентов и избыточных запасов. Однако, подчеркнул он, немецкая экономика сделала еще один небольшой шаг в правильном направлении в марте. Советники канцлера Германии Олафа Шольца ранее отмечали, что помогла региону необычно теплая зима, снизившая опасения по поводу энергоносителей. По их оценкам, Германия избежит спада экономики в 2023 году. В свою очередь Центральный банк Франции пересмотрел свои прогнозы состояния экономики в сторону повышения.