СМИ: Киев захотел заработать на транзите нефти из РФ

Украинские власти во второй раз в 2023 году хотят зарабатывать на транзите российской нефти, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные агентства Argus.

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Как говорят участники рынка, Киев 1 апреля хочет повысить стоимость транзита сырья из России, которое идет по территории Украины по нефтепроводу «Дружба» в Словакию, Венгрию и Чехию. Цены выросли вдвое — до 27,2 евро за тонну.

До этого тариф вырос на 18,3% — до 13,6 евро за тонну. Несмотря на рост затрат, российская нефть наиболее выгодна для Восточной Европы из всех возможных вариантов, поэтому эти страны соглашаются на условия украинских властей.