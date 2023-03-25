СМИ: Киев захотел заработать на транзите нефти из РФ

Украинские власти во второй раз в 2023 году хотят зарабатывать на транзите российской нефти, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные агентства Argus.
Как говорят участники рынка, Киев 1 апреля хочет повысить стоимость транзита сырья из России, которое идет по территории Украины по нефтепроводу «Дружба» в Словакию, Венгрию и Чехию. Цены выросли вдвое — до 27,2 евро за тонну.
До этого тариф вырос на 18,3% — до 13,6 евро за тонну. Несмотря на рост затрат, российская нефть наиболее выгодна для Восточной Европы из всех возможных вариантов, поэтому эти страны соглашаются на условия украинских властей.
В «Транснефти», которая производит оплату за прокачку сырья, поступающего на экспорт из России по трубопроводу «Дружба», заявили, что знают о намерении Киева изменить тарифы, но о каком повышении идет речь и с какого момента тариф будет увеличен, в компании не знают. Этот вопрос Украина должна согласовать с получателями — Венгрией и Словакией.