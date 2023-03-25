Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+10° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
1 час назад

СМИ: Киев захотел заработать на транзите нефти из РФ

Елена Прошина

Украинские власти во второй раз в 2023 году хотят зарабатывать на транзите российской нефти, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные агентства Argus.

СМИ: Киев захотел заработать на транзите нефти из РФ
Фото: ТАССТАСС

Как говорят участники рынка, Киев 1 апреля хочет повысить стоимость транзита сырья из России, которое идет по территории Украины по нефтепроводу «Дружба» в Словакию, Венгрию и Чехию. Цены выросли вдвое — до 27,2 евро за тонну.

До этого тариф вырос на 18,3% — до 13,6 евро за тонну. Несмотря на рост затрат, российская нефть наиболее выгодна для Восточной Европы из всех возможных вариантов, поэтому эти страны соглашаются на условия украинских властей.

В «Транснефти», которая производит оплату за прокачку сырья, поступающего на экспорт из России по трубопроводу «Дружба», заявили, что знают о намерении Киева изменить тарифы, но о каком повышении идет речь и с какого момента тариф будет увеличен, в компании не знают. Этот вопрос Украина должна согласовать с получателями — Венгрией и Словакией.

Экономика,Цена на нефть,Коммерсант,Транснефть,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий