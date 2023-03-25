Байден оценил угрозу взрыва в банковском секторе США

Американский лидер Джо Байден заявил об отсутствии угрозы готовящегося «взрыва» в банковском секторе США, хотя и понимает опасения насчет данной ситуации. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, видеозапись встречи опубликована на YouTube-канале Белого дома.

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«На мой взгляд, потребуется некоторое время, чтобы ситуация попросту успокоилась, однако я не вижу на горизонте ничего такого, что "взорвало" бы этот сектор», — оценил ситуацию Байден.

По его словам, банки среднего сегмента должны быть в состоянии пережить эту ситуацию. Байден считает, что они сумеют это сделать.

13 марта президент США заверил граждан, что банковская система страны находится в безопасности. По его словам, кризис в отрасли не навредит налогоплательщикам. Глава государства добавил, что руководство обанкротившихся банков Silicon Valley Bank и Signature Bank уволят и привлекут к ответственности.

Silicon Valley Bank был закрыт регуляторами штата Калифорния 10 марта. Он стал крупнейшим разорившимся банком за 15 лет, со времен кризиса 2008 года. SVB потерпел крах в связи с ростом учетной ставки ФРС США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Финансовых проблем банку добавило и массовое изъятие депозитов клиентами. По данным Федеральной корпорации страхования вкладов (FDIC), все застрахованные вклады SVB перевели в новую организацию — Deposit Insurance National Bank of Santa Clara. Позже, 12 марта «из-за системных рисков» власти США закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank.