Посол России Салтыков рассказал о выходе на рынок Кот-д’Ивуара

Россия прилагает значительные усилия для того, чтобы выйти на рынок Кот-д’Ивуара, рассказал посол РФ в республике Алексей Салтыков. Об этом пишет РИА «Новости».

Фото: Посольство РФ в Республике Кот-д’Ивуар и Буркина-Фасо Посольство РФ в Республике Кот-д’Ивуар и Буркина-Фасо

Салтыков подчеркнул, что на протяжении многих лет страна была ориентирована на французский капитал.

По его оценке, позиции французов в экономике республики достаточно сильны, но это не останавливает российскую сторону, так как Москве есть что предложить на региональном рынке. В частности, у России лучшие технологии и наработки.

Российские специалисты усердно трудятся, постоянно взаимодействуют с различными ведомствами Кот-д’Ивуара, профильными организациями, предлагают свои продукты и товары, уточнил дипломат.

По его мнению, сейчас пришло время осваивать ивуарский рынок, выводить на него полезные для африканских партнеров наработки.