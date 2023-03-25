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1 час назад

Посол России Салтыков рассказал о выходе на рынок Кот-д’Ивуара

Илья Родин

Россия прилагает значительные усилия для того, чтобы выйти на рынок Кот-д’Ивуара, рассказал посол РФ в республике Алексей Салтыков. Об этом пишет РИА «Новости».

Посол России Салтыков рассказал о выходе на рынок Кот-д’Ивуара
Фото: Посольство РФ в Республике Кот-д’Ивуар и Буркина-ФасоПосольство РФ в Республике Кот-д’Ивуар и Буркина-Фасо

Салтыков подчеркнул, что на протяжении многих лет страна была ориентирована на французский капитал.

По его оценке, позиции французов в экономике республики достаточно сильны, но это не останавливает российскую сторону, так как Москве есть что предложить на региональном рынке. В частности, у России лучшие технологии и наработки.

Российские специалисты усердно трудятся, постоянно взаимодействуют с различными ведомствами Кот-д’Ивуара, профильными организациями, предлагают свои продукты и товары, уточнил дипломат.

По его мнению, сейчас пришло время осваивать ивуарский рынок, выводить на него полезные для африканских партнеров наработки.

Ранее глава России Владимир Путин сообщил, что Москва поддерживает расчеты в юанях с государствами Африки, Латинской Америки и Азии.

Экономика,Алексей Салтыков,Владимир Путин,
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