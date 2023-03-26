Европейский экономист похвалила устойчивость экономики России

Главный экономист Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Беата Яворчик заявила, что Россия преодолела санкционное давление Запада. Об этом она сообщила в беседе с Berliner Zeitung.

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Яворчик назвала слишком оптимистичными ожидания, что санкции Запада приведут к финансовому или валютному кризису в России. Она напомнила, что экономика страны находится под ограничениями с 2014 года.

По ее словам, российские экономисты отдают предпочтение макроэкономической стабильности, а не росту. Кроме того, они обладают высоким уровнем дисциплины в области бюджет. Также Яворчик похвалила борьбу России с инфляцией и устойчивость ее экономики. «Кроме того, в России работает грамотная команда технократов, которая смогла стабилизировать экономику после санкций», — добавила эксперт.

Экономист добавила, что вместо торговли с Западом и Украиной Москва активно сотрудничает с такими странами, как Казахстан, Киргизия и Армения. Товарооборот с ними существенно увеличился, заключила она.