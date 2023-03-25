Путин объяснил ограничение использования доллара в России

Мы бы пользовались долларом, но они же нам не дают, а как нам расчеты осуществлять? В той валюте, которая приемлема для наших торговых партнеров. Юань — одна из таких валют. <...> Без всяких сомнений, это огромная ошибка со стороны американских властей, то, что они делают, ограничивая расчеты в долларах по всему миру в отношении тех стран, которые им почему-то не нравятся, - сказал Путин.