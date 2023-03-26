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1 час назад

Нацбанк Украины: эмиссия гривны создала риски для макрофинансовой стабильности в стране

Газета.Ruиещё 5

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный заявил, что эмиссия гривны для восполнения дефицита бюджета создала огромные риски для макрофинансовой стабильности в стране. Об этом Пышный сообщил в интервью газете Financial Times.

Киев заявил о рисках в связи с эмиссией гривны
Фото: DepositphotosDepositphotos

По его словам, Украина больше не станет прибегать к "опасному" денежному финансированию.

"Быстрое средство, но очень опасное", - сказал он.

Накануне Международный валютный фонд (МВФ) достиг с Киевом соглашения по кредитной программе на сумму в $15,6 млрд на четыре года. Подтвердить решение должен будет совет фонда, который планирует озвучить свою позицию в ближайшие недели.

Газета Financial Times указывает, что прекращение эмиссионного финансирования, использование внутренних рынков облигаций, а также введение мер по увеличению налоговых поступлений - все это является условиями сделки.

Ранее Нацбанк Украины сообщал, что чистая прибыль украинских банков в январе–феврале увеличилась в 2,2 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года и достигла 21,5 млрд гривен или порядка $582 млн.

Экономика,Международный валютный фонд,
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