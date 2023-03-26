В МВФ предупредили о рисках для мировой экономики

Риски для сохранения глобальной финансовой стабильности выросли, предупредила глава МВФ Кристалина Георгиева. Об этом пишет агентство Reuters.
Георгиева подчеркнула, что на глобальную экономику оказывают негативное влияние несколько ключевых факторов. Среди них продолжающаяся пандемия коронавируса, противостояние на Украине, ужесточение денежно-кредитной политики.
По ее оценке, на фоне этого рост мировой экономики в 2023 году не превысит 3%. Она добавила, что даже самые оптимистичные эксперты выдают слабый прогноз. По их мнению, глобальный рост не достигнет в ближайшие годы исторического среднего показателя в 3,8%.
Ранее Георгиева спрогнозировала, что в 2023 году экономики ЕС, США и Китая практически одновременно замедлятся.