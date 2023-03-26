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1 час назад

В МВФ предупредили о рисках для мировой экономики

Илья Родин

Риски для сохранения глобальной финансовой стабильности выросли, предупредила глава МВФ Кристалина Георгиева. Об этом пишет агентство Reuters.

В МВФ предупредили о рисках для мировой экономики
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Георгиева подчеркнула, что на глобальную экономику оказывают негативное влияние несколько ключевых факторов. Среди них продолжающаяся пандемия коронавируса, противостояние на Украине, ужесточение денежно-кредитной политики.

По ее оценке, на фоне этого рост мировой экономики в 2023 году не превысит 3%. Она добавила, что даже самые оптимистичные эксперты выдают слабый прогноз. По их мнению, глобальный рост не достигнет в ближайшие годы исторического среднего показателя в 3,8%.

Ранее Георгиева спрогнозировала, что в 2023 году экономики ЕС, США и Китая практически одновременно замедлятся.

Экономика,Кристалина Георгиева,Международный валютный фонд,ЕС,
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