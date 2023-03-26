В США заявили о скатывании страны в рецессию

Проблемы банковской системы США могут отрицательно повлиять на рынок недвижимости и строительство в стране. тем самым приближая экономику страны к рецессии. Такое заявление сделал президент федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари в интервью телеканалу CBS News. При этом он не смог уточнить, приведут ли нынешние трудности к масштабному краху кредитования и как сильно скажутся на экономике в целом.

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Совершенно точно, это сейчас делает нас ближе, — сказал Кашкари, отвечая на соответствующий вопрос.

Он также отметил, что текущий процесс может продолжаться на протяжении неопределенного времени, при этом банковская система США сталкивается с «фундаментальными вызовами» и «регуляторными трудностями».

Проблемы в американском банковском секторе начались после 10 марта, когда регуляторы Калифорнии закрыли Silicon Valley Bank, входящий в двадцатку крупнейших комерческих банков страны. Это стало наиболее крупным банкротством в США после финансового кризиса 2008 года. Также власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank и крипто-ориентированный банк Silvergate.

Ранее экономисты в США заявили, что 186 американским банкам грозит банкротство после краха Silicon Valley Bank (SVB). Отмечается, что это может произойти из-за роста ключевой ставки, а также наличия большого числа незастрахованных депозитов. По данным The Wall Street Journal, в случае массового исхода этих средств могут пострадать застрахованные вклады.