Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+9° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
16 минут назад

Росгидромет: рост концентрации парниковых газов в 2022 году вновь стал рекордным

Газета.Ru

По итогам прошлого года рост выбросов парниковых газов на территории России вновь оказался рекордным. Речь идет об увеличении объемов концентрации углекислого газа (CO₂) и метана (СН4) в окружающей атмосфере, сообщает РБК со ссылкой на статистические данные аналитиков Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромета).

Рост выбросов парниковых газов в России стал рекордным
Фото: Газета.ruГазета.ru

Подобные данные ученые собирают на основе исследований показателей на пяти станциях, расположенных в Териберке, Тикси, Новом Порту, Обнинске и Приокско-Террасном биосферном заповеднике (Московская область). Анализ продемонстрировал ускорение темпов роста выбросов парниковых газов в приземном слое атмосферы по итогам 12 месяцев 2022 года, уточняется в статье.

«Концентрация парниковых газов ежегодно растет и в прошлом году рост опять стал рекордным. Уровень концентрации СО₂ в атмосфере северных широт достиг в прошлом году очередного максимума. Среднегодовое значение на фоновых станциях в Териберке и Тикси превысило 422 миллионных долей, а максимальные за год концентрации, наблюдаемые в зимние месяцы, приближались к 430 миллионным долям», — поясняется в материале.

Данная динамика несет негативные последствия для климата на территории России. Одним из последствий увеличения объемов выбросов углекислого газа является повышение среднегодовых температур, заключается в заметке.

10 марта директор Плейстоценового парка Никита Зимов в своей авторской колонке для информационно-аналитического портала «Чистое будущее» заявил, что для снижения содержания углекислого газа в атмосфере России необходимо воссоздать пастбища для миллионов копытных на территории Восточной Сибири. Если 10% российских земель занять пастбищами, страна станет углеродно нейтральной.

Экономика,Росгидромет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий