Рост выбросов парниковых газов в России стал рекордным

«Концентрация парниковых газов ежегодно растет и в прошлом году рост опять стал рекордным. Уровень концентрации СО₂ в атмосфере северных широт достиг в прошлом году очередного максимума. Среднегодовое значение на фоновых станциях в Териберке и Тикси превысило 422 миллионных долей, а максимальные за год концентрации, наблюдаемые в зимние месяцы, приближались к 430 миллионным долям», — поясняется в материале.