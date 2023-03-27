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VnExpress: санкции ударили по вьетнамскому экспорту в Россию

Западные санкции ударили по вьетнамскому экспорту в Россию, что послужило причиной его падения на 60% в годовом выражении. Об этом написала газета VnExpress со ссылкой на данные торгового представительства Вьетнама в России.

Санкции ударили по вьетнамскому экспорту в Россию
© globallookpress.com

«Экспорт Вьетнама в Россию упал почти на 60% в годовом исчислении до 205 миллионов долларов за первые два месяца 2023 года, экспорт железа и стали, обуви и электроники почти прекратился, в то время как экспорт сельскохозяйственной продукции, такой как рис, овощи и морепродукты уменьшился на 20-50%», — следует из статьи (цитата по РИА Новости).

Санкции против России ограничивают ее торговую деятельность с другими странами, включая Вьетнам, говорится в публикации. Крупные судоходные линии и авиакомпании прекратили свою работу в России, поэтому вьетнамскому бизнесу стало сложнее отправлять товары на экспорт.

Бизнесмены из Вьетнама при этом заинтересованы в налаживании торговых связей с Россией, отмечается в статье.

Ранее Росавиация сообщила о возможности открытия Россией прямых авиарейсов в одиннадцать стран, среди которых Вьетнам.

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