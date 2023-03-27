Санкции ударили по вьетнамскому экспорту в Россию

«Экспорт Вьетнама в Россию упал почти на 60% в годовом исчислении до 205 миллионов долларов за первые два месяца 2023 года, экспорт железа и стали, обуви и электроники почти прекратился, в то время как экспорт сельскохозяйственной продукции, такой как рис, овощи и морепродукты уменьшился на 20-50%», — следует из статьи (цитата по РИА Новости).