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54 минуты назад

В России приготовились к снижению добычи нефти и газа

Lenta.ruиещё 2

На фоне добровольного сокращения добычи нефти и отказа европейских стран от российского газа в РФ ждут снижения добычи в 2023 году. Об этом сказал министр энергетики Николай Шульгинов, его слова приводит ТАСС.

В России приготовились к снижению добычи нефти и газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На 2023 год ожидаем, что по нефти уровень будет несколько ниже по добыче», — прокомментировал глава Минэнерго.

Кроме того, добавил Шульгинов, ведомство прогнозирует, что в текущем году добыча угля сохранится на прошлогоднем уровне.

«По углю пока по началу года у нас идет снижение, но надеемся, что мы выровняем ситуацию», — сказал министр.

В середине марта в Минэнерго говорили о том, что Россия собирается снизить добычу нефти и газа. Как предупреждали аналитики, добыча нефти в России может упасть на 20 процентов уже к 2030 году, если российские нефтяные компании не начнут ускоренно развивать собственный нефтесервис и замещать западное оборудование на адекватные аналоги.

Экономика,Николай Шульгинов,
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