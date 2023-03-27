ВБ предсказал мировой экономике "потерянное десятилетие"

"Как следствие, ожидается, что между 2022 и 2030 годами средний потенциальный рост глобального ВВП упадет примерно на треть по сравнению с темпами, которые преобладали в первом десятилетии нынешнего века, - до 2,2% в год. Для развивающихся экономик это падение будет столь же резким - с 6% в год между 2000 и 2010 годами до 4% в год в оставшиеся годы текущего десятилетия. Это падение оказалось бы намного более серьезным в случае глобального финансового кризиса или рецессии", - пишут специалисты ВБ.