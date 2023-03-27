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16 минут назад

Всемирный банк считает, что мировую экономику может ждать "потерянное десятилетие"

ТАССиещё 4

Долгосрочные темпы роста мировой экономики сократятся к 2030 году до минимальных значений за 30 лет, и ее может ждать "потерянное десятилетие". Такие предупреждения содержатся в обнародованном в понедельник докладе Всемирного банка (ВБ).

ВБ предсказал мировой экономике "потерянное десятилетие"
Фото: ТАССТАСС

Как подчеркивают его авторы, "почти все экономические силы, обеспечивавшие прогресс и процветание на протяжении трех последних десятилетий, выдыхаются".

"Как следствие, ожидается, что между 2022 и 2030 годами средний потенциальный рост глобального ВВП упадет примерно на треть по сравнению с темпами, которые преобладали в первом десятилетии нынешнего века, - до 2,2% в год. Для развивающихся экономик это падение будет столь же резким - с 6% в год между 2000 и 2010 годами до 4% в год в оставшиеся годы текущего десятилетия. Это падение оказалось бы намного более серьезным в случае глобального финансового кризиса или рецессии", - пишут специалисты ВБ.

Главный экономист Всемирного банка Индермит Гилл подчеркнул, что "мировую экономику, возможно, ждет потерянное десятилетие".

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При этом ВБ считает, что темпы роста мирового ВВП возможно увеличить на 0,7 п. п., до среднего ежегодного уровня в 2,9%. Для этого странам нужно выработать "устойчивую политику, ориентированную на рост", отмечает ВБ.

Экономика,Всемирный Банк,
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