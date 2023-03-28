В ЕС захотели блокировать поставки СПГ из России без новых санкций

Евросоюз намерен создать механизм, дающий государствам-членам возможность блокировать импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) без необходимости вводить новые санкции. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ.

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В частности, министры энергетики стран ЕС готовы одобрить предложение, которое даст их правительствам право временно запрещать российским экспортерам заранее бронировать инфраструктурные мощности, необходимые для поставок СПГ. Однако отдельным государствам понадобятся консультации с другими членами сообщества и Еврокомиссией для приведения в действие такого механизма. Ожидается, что его использование еще больше сократит зависимость Евросоюза от энергоносителей из РФ, отмечает агентство.