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47 минут назад

Bloomberg: Страны ЕС смогут блокировать поставки СПГ из России без введения новых санкций

ТАСС

Евросоюз намерен создать механизм, дающий государствам-членам возможность блокировать импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) без необходимости вводить новые санкции. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ.

В ЕС захотели блокировать поставки СПГ из России без новых санкций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В частности, министры энергетики стран ЕС готовы одобрить предложение, которое даст их правительствам право временно запрещать российским экспортерам заранее бронировать инфраструктурные мощности, необходимые для поставок СПГ. Однако отдельным государствам понадобятся консультации с другими членами сообщества и Еврокомиссией для приведения в действие такого механизма. Ожидается, что его использование еще больше сократит зависимость Евросоюза от энергоносителей из РФ, отмечает агентство.

После начала Россией специальной военной операции на Украине страны ЕС значительно расширили санкции в отношении Москвы, утвердив уже 10 пакетов рестрикций. Как ранее заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, Евросоюз в настоящее время не обсуждает введение новых ограничений.

Экономика,Ульф Кристерссон,Еврокомиссия,ЕС,
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