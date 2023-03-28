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43 минуты назад

Новак сообщил, что Россия в 2022 году нарастила поставки нефти в Индию в 22 раза

ТАССиещё 6

Большинство поставок российских энергоресурсов в 2022 году было переориентировано на рынки дружественных стран, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе итогового заседания коллегии Минэнерго России.

Россия нарастила поставки нефти в Индию в 22 раза
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В частности, были увеличены поставки нефти в Китай, а экспорт нефти в Индию вырос в 22 раза.

"Большинство наших энергетических ресурсов было переориентировано на другие рынки, на рынки дружественных стран. Если брать, например, поставки нефти в Индию, то они выросли в 22 раза в прошлом году. Выросли поставки в КНР, на другие рынки, и это тоже результат той большой работы, которая была проведена в отрасли", - сказал он.

Экономика,Александр Новак,Минэнерго России,
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