Минэнерго: Россия перенаправила все поставки топлива в условиях санкций
Те объемы поставок нефти и нефтепродуктов, которые выпали в связи с введением странами ЕС эмбарго, были успешно перенаправлены Россией. С таким заявлением выступил глава Минэнерго Николай Шульгинов в ходе итогового заседания коллегии министерства, передает ТАСС.
По его словам, продажи топлива не снизились. Министр указал на ведение страной работы по переориентации поставок нефти и нефтепродуктов в страны Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока.
С начала февраля начали действовать топливные санкции западных стран против поставок из России. Евросоюзом был введен запрет на импорт российских нефтепродуктов. Наряду с этим странами ЕС и «Большой семерки» был установлен потолок цен на них. Также с 5 декабря Евросоюз больше не принимает российскую нефть, которая перевозится по морю. Страны G7 Австралия и ЕС приняли решение ввести ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель. Так, перевозить и страховать более дорогую нефть теперь нельзя.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак указал на планы РФ продлить добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки до конца июня 2023 года.