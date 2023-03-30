В Кремле высказались об идее сокращенной рабочей недели

Идея сократить рабочую неделю за счет короткого дня в пятницу нуждается в дискуссиях. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков , передает ТАСС .

Ранее комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов предложил сократить рабочую неделю с 40 до 36 часов. Сделать это предлагается за счет сокращенного рабочего дня в пятницу, который будет длиться четыре часа. Член комитета Светлана Бессараб предположила, что работодатели не станут возражать против такой инициативы.