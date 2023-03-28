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18 минут назад

Goldman Sachs: ИИ может лишить работы сотни миллионов человек в мире

Елена Прошина

Развитие и обширное внедрение искусственного интеллекта может оставить без работы около 300 миллионов человек по всему миру. К такому выводу пришли эксперты банка Goldman Sachs, передает РБК.

Goldman Sachs: ИИ может лишить работы сотни миллионов человек в мире
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Специалисты финансового учреждения отметили, что больше всего ИИ представляет угрозу административному сектору, в котором он может выполнять до 46% задач. За ним идет юридическая работа (44%) и задачи, связанные с архитектурой и проектированием (37%).

Наименьшему риску подвержены строительная отрасль и техобслуживание. В них ИИ сможет выполнять только 6% и 4% задач соответственно. Несмотря на угрозу замены существующих профессий с помощью ИИ, данная технология в будущем может повысить рост производительности труда и увеличить мировой ВВП на 7%, уверены в Goldman Sachs.

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