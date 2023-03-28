Goldman Sachs: ИИ может лишить работы сотни миллионов человек в мире

Развитие и обширное внедрение искусственного интеллекта может оставить без работы около 300 миллионов человек по всему миру. К такому выводу пришли эксперты банка Goldman Sachs, передает РБК.

Специалисты финансового учреждения отметили, что больше всего ИИ представляет угрозу административному сектору, в котором он может выполнять до 46% задач. За ним идет юридическая работа (44%) и задачи, связанные с архитектурой и проектированием (37%).