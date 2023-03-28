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22 минуты назад

Приморский край на треть увеличит товарооборот с Китаем

Lenta.ru

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко рассказал о планах региона на треть увеличить объем товарооборота с Китаем. По его словам, в этом случае он будет составлять около 10 миллиардов долларов (765,6 миллиарда рублей), сообщает ТАСС.

Приморский край на треть увеличит товарооборот с Китаем
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Несмотря на определенные ограничения и санкционный режим, нам удалось за 2022 год поднять товарооборот на 46 процентов, сейчас он составляет в денежном выражении 7,5 миллиарда долларов», — заявил он.

Глава региона добавил, что за счет увеличения часов работы пунктов пропуска, усиления торговли с южными регионами Китая, а также группового безвизового туризма объем товарооборота может превысить 10 миллиардов долларов.

Ранее стало известно, что в январе и феврале 2023 года поставки стальных полуфабрикатов российского производства в Китай сократились в три раза по сравнению с тем же периодом прошлого года в абсолютном выражении, до 96,2 тысячи тонн.

Экономика,Олег Кожемяко,
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