Приморский край на треть увеличит товарооборот с Китаем

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко рассказал о планах региона на треть увеличить объем товарооборота с Китаем. По его словам, в этом случае он будет составлять около 10 миллиардов долларов (765,6 миллиарда рублей), сообщает ТАСС.

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«Несмотря на определенные ограничения и санкционный режим, нам удалось за 2022 год поднять товарооборот на 46 процентов, сейчас он составляет в денежном выражении 7,5 миллиарда долларов», — заявил он.

Глава региона добавил, что за счет увеличения часов работы пунктов пропуска, усиления торговли с южными регионами Китая, а также группового безвизового туризма объем товарооборота может превысить 10 миллиардов долларов.