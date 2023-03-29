$76.45+0.1482.39-0.75
13 минут назад

Убыток ЦБ в 2022 году вырос в 27 раз

ТАССиещё 6

Убыток Банка России в 2022 году составил 721,7 млрд рублей против 26,3 млрд рублей годом ранее, увеличившись в 27 раз, следует из опубликованного годового отчета регулятора.

Убыток ЦБ в 2022 году вырос в 27 раз
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Активы Банка России по итогам 2022 года составили 47,2 трлн рублей против 52,4 трлн рублей в 2021 году.

Финансовый регулятор демонстрирует убыток несколько лет подряд. Так, по итогам 2020 года убыток регулятора составил 61,5 млрд рублей, в 2019 году - 182,6 млрд рублей, по итогам 2018 года - 434,7 млрд рублей.

В документе указано, что по итогам 2022 года отрицательный финансовый результат деятельности Банка России в основном сложился за счет чистых расходов по операциям с ценными бумагами, в том числе от убытка от реализации акций ПАО Банк "ФК Открытие" и от внесения акций АО "Минбанк" в качестве имущественного взноса в имущество АСВ в общей сумме 382,244 млрд рублей. Кроме того, на фоне формирования чистых расходов от нереализованной переоценки по справедливой стоимости долговых обязательств иностранных эмитентов в сумме 315 млрд рублей в связи с повышением доходности и снижением цен по указанным долговым обязательствам.

Экономика,Банк России,Московский индустриальный банк,ФК Открытие,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий