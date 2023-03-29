Убыток ЦБ в 2022 году вырос в 27 раз

Финансовый регулятор демонстрирует убыток несколько лет подряд. Так, по итогам 2020 года убыток регулятора составил 61,5 млрд рублей, в 2019 году - 182,6 млрд рублей, по итогам 2018 года - 434,7 млрд рублей.

В документе указано, что по итогам 2022 года отрицательный финансовый результат деятельности Банка России в основном сложился за счет чистых расходов по операциям с ценными бумагами, в том числе от убытка от реализации акций ПАО Банк "ФК Открытие" и от внесения акций АО "Минбанк" в качестве имущественного взноса в имущество АСВ в общей сумме 382,244 млрд рублей. Кроме того, на фоне формирования чистых расходов от нереализованной переоценки по справедливой стоимости долговых обязательств иностранных эмитентов в сумме 315 млрд рублей в связи с повышением доходности и снижением цен по указанным долговым обязательствам.