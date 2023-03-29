Путин сообщил о росте реальных зарплат в России

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами кабмина заявил об увеличении реальных зарплат в целом по стране. При этом глава государства отметил, что пока темпы роста являются «скромными», передает ТАСС.
Путин обратил внимание на то, что ключевым индикатором развития экономики, качества экономической политики является динамика доходов граждан.
«Отмечу, что заработные платы и реальные располагаемые доходы населения в целом по стране вновь стали расти в реальном выражении», - заявил Путин, подчеркнув, что пока цифры небольшие.
Как указал Путин, Россия стремится к тому, чтобы гражданам жилось лучше.
Ранее сообщалось, что, по данным Мосстата, среднемесячная начисленная заработная плата работников всех организаций Москвы в январе 2023 года составила 122,8 тысячи рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года в номинальном выражении это больше на 9,7%.
В начале марта стало известно, что в Госдуму внесли законопроект, согласно которому с 1 января 2024 года устанавливается МРОТ в размере 19 242 рубля в месяц.