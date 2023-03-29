Путин сообщил о росте реальных зарплат в России

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами кабмина заявил об увеличении реальных зарплат в целом по стране. При этом глава государства отметил, что пока темпы роста являются «скромными», передает ТАСС.

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Путин обратил внимание на то, что ключевым индикатором развития экономики, качества экономической политики является динамика доходов граждан.

«Отмечу, что заработные платы и реальные располагаемые доходы населения в целом по стране вновь стали расти в реальном выражении», - заявил Путин, подчеркнув, что пока цифры небольшие.

Как указал Путин, Россия стремится к тому, чтобы гражданам жилось лучше.

Ранее сообщалось, что, по данным Мосстата, среднемесячная начисленная заработная плата работников всех организаций Москвы в январе 2023 года составила 122,8 тысячи рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года в номинальном выражении это больше на 9,7%.