$76.45+0.1482.39-0.75
21 минуту назад

Путин сообщил о росте реальных зарплат в России

Лера Букина

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами кабмина заявил об увеличении реальных зарплат в целом по стране. При этом глава государства отметил, что пока темпы роста являются «скромными», передает ТАСС.

Путин сообщил о росте реальных зарплат в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Путин обратил внимание на то, что ключевым индикатором развития экономики, качества экономической политики является динамика доходов граждан.

«Отмечу, что заработные платы и реальные располагаемые доходы населения в целом по стране вновь стали расти в реальном выражении», - заявил Путин, подчеркнув, что пока цифры небольшие.

Как указал Путин, Россия стремится к тому, чтобы гражданам жилось лучше.

Ранее сообщалось, что, по данным Мосстата, среднемесячная начисленная заработная плата работников всех организаций Москвы в январе 2023 года составила 122,8 тысячи рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года в номинальном выражении это больше на 9,7%.

В начале марта стало известно, что в Госдуму внесли законопроект, согласно которому с 1 января 2024 года устанавливается МРОТ в размере 19 242 рубля в месяц.

Экономика,Владимир Путин,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий