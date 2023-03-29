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36 минут назад

Евросоюз увеличил импорт российских химикатов и полезных ископаемых по итогам 2022 года

Газета.Ru

По итогам 2022 года страны Евросоюза (ЕС) увеличили объемы импорта российских химикатов и полезных ископаемых, не попавших под международные санкции. Речь идет о никеле, алмазах, удобрениях, а также продукции атомной промышленности, сообщает Reuters со ссылкой на данные аналитиков Статистической службы ЕС (Евростата).

ЕС увеличил импорт российских химикатов и полезных ископаемых
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Объемы ввоза российских удобрений в ЕС в прошлом году составили 2,6 миллиарда евро в денежном выражении, что почти на 40 процентов выше, чем в 2021 году. ЕС импортировал никель из РФ на сумму на 3,2 миллиарда евро против 2,1 миллиарда евро в 2021-м. В прошлом году европейские страны также закупили российские алмазы на общую сумму 1,4 миллиарда евро. Помимо этого, в 2022 году общий объем импорта ЕС продукции российской атомной промышленности составил около 750 миллионов евро», — говорится в материале.

Увеличение импорта российской продукции, не попавшей под действие международных санкций, могло быть связано с желанием европейских стран обезопасить себя от еще больших финансовых потерь в связи с различными торговыми ограничениями. Кроме того, подобная динамика могла быть обусловлена стремлением ЕС создать внутренние запасы данных категорий товаров на случай возможного попадания этих видов продукции в следующие санкционные пакеты, заключается в статье.

28 марта агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что Евросоюз (ЕС) пытается найти решение по предоставлению странам-участникам возможности введения запрета на поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России без принятия новых санкций. Речь шла о временном запрете российским экспортерам заранее резервировать мощности инфраструктуры европейских стран, необходимые для поставок СПГ.

Экономика,ЕС,
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