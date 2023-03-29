ЕС увеличил импорт российских химикатов и полезных ископаемых

«Объемы ввоза российских удобрений в ЕС в прошлом году составили 2,6 миллиарда евро в денежном выражении, что почти на 40 процентов выше, чем в 2021 году. ЕС импортировал никель из РФ на сумму на 3,2 миллиарда евро против 2,1 миллиарда евро в 2021-м. В прошлом году европейские страны также закупили российские алмазы на общую сумму 1,4 миллиарда евро. Помимо этого, в 2022 году общий объем импорта ЕС продукции российской атомной промышленности составил около 750 миллионов евро», — говорится в материале.