Госдолг Германии вырос до рекордной суммы

Федеральное статистическое ведомство ФРГ сообщило, что государственный долг Германии вырос до рекордно высокого уровня €2,37 трлн из-за высоких расходов на борьбу с пандемией коронавируса и энергетического кризиса, передает ТАСС.
Там сообщили, что в конце прошлого года задолженность федеральных, земельных, муниципальных объединений и органов социального обеспечения, включая все дополнительные бюджеты, достигала в общей сложности €2 367,3 млрд. В ведомстве уточнили, что, по предварительным данным, государственный долг вырос на 2%, или €46,1 млрд, по сравнению с концом 2021 года и достиг нового максимума. В сравнении с концом третьего квартала 2022 года долг увеличился на 1,8%, или €41,9 млрд.
Отмечаются, что эти данные учитывают только обязательства перед негосударственным сектором, таким как банки и частные компании в Германии и за рубежом.
Премьер-министр России Михаил Мишустин, отвечая на вопросы депутатов в Госдуме, заявил, что госдолг России составляет 15% валового внутреннего продукта (ВВП) страны, экономика чувствует себя уверенно.