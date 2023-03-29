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11 минут назад

Статистическое ведомство ФРГ: госдолг Германии вырос до рекордной суммы в €2,37 трлн

Газета.Ruиещё 2

Федеральное статистическое ведомство ФРГ сообщило, что государственный долг Германии вырос до рекордно высокого уровня €2,37 трлн из-за высоких расходов на борьбу с пандемией коронавируса и энергетического кризиса, передает ТАСС.

Госдолг Германии вырос до рекордной суммы
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Там сообщили, что в конце прошлого года задолженность федеральных, земельных, муниципальных объединений и органов социального обеспечения, включая все дополнительные бюджеты, достигала в общей сложности €2 367,3 млрд. В ведомстве уточнили, что, по предварительным данным, государственный долг вырос на 2%, или €46,1 млрд, по сравнению с концом 2021 года и достиг нового максимума. В сравнении с концом третьего квартала 2022 года долг увеличился на 1,8%, или €41,9 млрд.

Отмечаются, что эти данные учитывают только обязательства перед негосударственным сектором, таким как банки и частные компании в Германии и за рубежом.

Премьер-министр России Михаил Мишустин, отвечая на вопросы депутатов в Госдуме, заявил, что госдолг России составляет 15% валового внутреннего продукта (ВВП) страны, экономика чувствует себя уверенно.

Экономика,Михаил Мишустин,Госдума,
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