Госдолг Германии вырос до рекордной суммы

Там сообщили, что в конце прошлого года задолженность федеральных, земельных, муниципальных объединений и органов социального обеспечения, включая все дополнительные бюджеты, достигала в общей сложности €2 367,3 млрд. В ведомстве уточнили, что, по предварительным данным, государственный долг вырос на 2%, или €46,1 млрд, по сравнению с концом 2021 года и достиг нового максимума. В сравнении с концом третьего квартала 2022 года долг увеличился на 1,8%, или €41,9 млрд.