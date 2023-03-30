СМИ: ЕС покупает нефть из России через Азию вопреки санкциям

Европа смогла компенсировать выпадающие поставки нефти из России за счет топлива из Азии. При этом есть подозрение, что европейские страны продолжают покупать российскую нефть, просто делают это через азиатских посредников. Об этом пишет Nihon Keizai.

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Евросоюз (ЕС) смог восполнить недостаток нефти за счет импорта из Азии и Ближнего Востока. При этом Индия и Китай закупают черное золото из России по низким ценам. Не исключено, что европейские страны получают дизельное топливо, переработанное в этих странах. Получается, что Европа приобретает нефть из РФ в обход своих же санкций.

Эксперты рынка посчитали, что азиатский регион не мог в короткое время резко увеличить перерабатывающие мощности, чтобы многократно увеличить поставки в Европу. То есть Азия и другие государства покупают и перерабатывают нефть из России, после чего реэкспортируют ее в Европу. Например, Индия увеличила закупки нефти из России в феврале на 90%, одновременно нарастив поставки в Европу. Схожая ситуация наблюдается и в Китае.