$76.45+0.1482.39-0.75
1 час назад

Глава МВФ заявила о несправедливом распределении благ между странами и народами

ТК «Звезда»иещё 7

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева выразила мнение, что глобализация мировой экономики провоцирует несправедливое распределение благ между государствами и народами. По словам Георгиевой, мировые цепочки поставок должны быть более разнообразными и защищенными.

В МВФ заявили о необходимости признать несправедливое распределение благ в мире
Фото:  Наталья Селиверстова РИА Новости Наталья Селиверстова РИА Новости

«Мы должны признать, что блага от глобализации не распределяются справедливым образом между странами и людьми», - цитирует РИА Новости слова главы МВФ с Боаоского Азиатского форума в Китае.

Ранее президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства заявил, что цель российской экономики состоит в том, чтобы людям жилось лучше, а их доходы начали расти. С октября прошлого года реальная заработная плата россиян увеличилась на 0,3-0,6%. Российский лидер назвал данный показатель «движением в правильном направлении».

Экономика,Кристалина Георгиева,Владимир Путин,Международный валютный фонд,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий