$76.45+0.1482.39-0.75
1 час назад

ЕС выделит миллионы на усиление политического влияния на молодежь из Украины

Lenta.ru

Евросоюз ищет консультантов для координации и «политической поддержки» действий ЕС в отношении молодежи из Украины, Белоруссии, Армении, Азербайджана, Грузии и Молдавии. Как следует из соответствующего тендера, с текстом которого ознакомилась «Лента.ру», на данные услуги ЕС готов выделить 2,5 миллиона евро.

ЕС выделит миллионы на усиление политического влияния на молодежь из Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Средства на оплату работы по координации и «политической поддержке» планируется выделить из Европейского фонда развития. Уточняется, что 30-месячная работа будет проводиться в рамках проекта EU4Youth — европрограммы для работы с молодежью.

Видео дня

«Региональная инициатива EU4Youth включает в себя различные проекты и исполнителей, в том числе несколько агентств из государств-членов ЕС, в дополнение к двусторонней помощи ЕС. Они (агентства — прим. "Ленты.ру") сотрудничают в основном с институциональными государственными и незаинтересованными сторонами на разных уровнях. Координационная поддержка необходима для повышения общего влияния сотрудничества ЕС на молодежь и для обеспечения согласованности [проектов] на уровне программ, в том числе для мониторинга результатов и коммуникации, а также для продолжения работы сообщества выпускников EU4Youth и для укрепления стратегического партнерства с другими представителями молодежи», — говорится в документации.

Предметом интереса в рамках данного тендера является молодежь из стран «Восточного партнерства»: Украины, Белоруссии, Армении, Азербайджана, Грузии и Молдавии. В документе уточняется, что на запрашиваемые «консультационные услуги в области исследований и разработок» планируется выделить 2,5 миллиона евро.

«Для постоянной координации и политической поддержки действий ЕС в отношении молодежи в регионе Восточного партнерства необходимы консультационные услуги необходимы с расширением охвата и партнерства и получением измеримых результатами», — говорится в пояснении к тендеру.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден выделит из бюджета страны 690 миллионов долларов на ряд программ по поддержке независимых СМИ и демократических реформ в иностранных государствах.

Экономика,Джозеф Байден,ЕС,
20
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий