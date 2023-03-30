ЕС выделит миллионы на усиление политического влияния на молодежь из Украины

«Региональная инициатива EU4Youth включает в себя различные проекты и исполнителей, в том числе несколько агентств из государств-членов ЕС, в дополнение к двусторонней помощи ЕС. Они (агентства — прим. "Ленты.ру") сотрудничают в основном с институциональными государственными и незаинтересованными сторонами на разных уровнях. Координационная поддержка необходима для повышения общего влияния сотрудничества ЕС на молодежь и для обеспечения согласованности [проектов] на уровне программ, в том числе для мониторинга результатов и коммуникации, а также для продолжения работы сообщества выпускников EU4Youth и для укрепления стратегического партнерства с другими представителями молодежи», — говорится в документации.