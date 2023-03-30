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49 минут назад

В МВФ заявили о неизбежности проблем банков в развитых странах из-за борьбы с инфляцией

Газета.Ru

Проблемы банков в развитых экономиках стали неизбежным следствием действий властей, направленных на борьбу с инфляцией. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, передает РИА Новости.

В МВФ заявили о неизбежности проблем банков в развитых странах
Фото: Yuri Gripas/ReutersYuri Gripas/Reuters

Она отметила, что стремительный переход от низких ставок к высоким привел к турбулентности в банковском секторе. При этом, по ее словам, возникшие сложности в банковском секторе сделали выбор властей в вопросе используемых ими инструментов еще более трудным.

Накануне президент США Джо Байден заявил, что банковский кризис в Соединенных Штатах Америки еще не закончился, однако американские власти смогли взять ситуацию под контроль. Управляющий директор компании "Газпромбанк Private Banking" Егор Сусин отметил, что кризисные явления в банковской системе США и Европы могут спровоцировать рецессию в западной экономике.

Экономика,Егор Сусин,Кристалина Георгиева,Джозеф Байден,Международный валютный фонд,
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