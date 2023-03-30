ФРГ заявила о готовности пережить следующую зиму без газа из России

Глава Федерального сетевого агентства (регулятора) ФРГ Клаус Мюллер полагает, что газохранилища Германии можно будет заполнить к следующей зиме без поставок российского газа. Свою точку зрения он высказал в четверг агентству DPA.

"Сейчас мы выходим из зимы с относительно полными запасами [газа]. Это поможет заполнить хранилища летом без российского трубопроводного газа", - заявил Мюллер.

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При этом он добавил, что подземные хранилища компенсируют колебания в потреблении газа и, таким образом, образуют буферную систему для рынка. Утром 14 ноября 2022 года уровень заполнения газохранилищ достиг 100%. По состоянию на утро вторника, по словам главы регулятора, он составил 64,3%.

"Нам также понадобятся полные газохранилища на следующую зиму. Если будущая зима будет значительно холоднее, нам также потребуется значительно больше газа", - констатировал Мюллер.

Заполненные газохранилища, умеренные температуры и экономия, по его мнению, сыграли важную роль в том, что ФРГ "хорошо пережила прошлую зиму". Мюллер уверен, что Германия сможет хорошо перенести и следующую зиму в плане поставок газа, но призывает к бдительности.

"Мы также должны хорошо подготовиться к следующей зиме. В том числе нам следует продолжать экономно потреблять газ", - сказал он.

Кроме того, если поставки газа продолжатся, будут введены в эксплуатацию запланированные дополнительные СПГ-терминалы и не будет слишком холодно, "ФРГ также сможет хорошо пережить следующую зиму", заключил глава сетевого агентства.

После начала специальной военной операции России на Украине Германия приняла решение сократить зависимость от российских энергоресурсов. Правительство ФРГ в сложившейся ситуации делает ставку на строительство терминалов по приему СПГ. В стране уже открылись несколько таких мобильных терминалов. Как ожидается, еще несколько установок появятся в ближайшие месяцы. Их суммарная мощность оценивается в 33 млрд куб. м газа в год. При этом только по "Северному потоку" в 2021 году было поставлено примерно 60 млрд куб. м газа. Первый стационарный СПГ-терминал в ФРГ планируют достроить только к 2026 году.