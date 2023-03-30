Глава МВФ спрогнозировала проблемы в мировой экономике в 2023 году

В Международном валютном фонде (МВФ) считают, что начавшийся 2023 год будет сложным. Его директор-распорядитель Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика уже некоторое время находится в турбулентной среде и испытывает «шок за шоком», передает РИА Новости.

Она выступила на Боаосском Азиатском форуме в Китае. Как указала глава МВФ, на темпы глобального роста ВВП влияют несколько факторов, в числе которых ситуация вокруг Украины и ужесточение монетарных политик.

Ранее Всемирным банком был опубликован доклад, в котором говорится о дальнейшем сокращении до минимальных уровней долгосрочных темпов экономического роста в мире.