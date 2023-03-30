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34 минуты назад

Глава МВФ спрогнозировала проблемы в мировой экономике в 2023 году

Лера Букина

В Международном валютном фонде (МВФ) считают, что начавшийся 2023 год будет сложным. Его директор-распорядитель Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика уже некоторое время находится в турбулентной среде и испытывает «шок за шоком», передает РИА Новости.

Глава МВФ спрогнозировала проблемы в мировой экономике в 2023 году
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Она выступила на Боаосском Азиатском форуме в Китае. Как указала глава МВФ, на темпы глобального роста ВВП влияют несколько факторов, в числе которых ситуация вокруг Украины и ужесточение монетарных политик.

Ранее Всемирным банком был опубликован доклад, в котором говорится о дальнейшем сокращении до минимальных уровней долгосрочных темпов экономического роста в мире.

Управляющий директор компании «Газпромбанк Private Banking» Егор Сусин ранее заявил, что кризисные явления в США и европейских странах возникли на фоне реализации процентного риска. По его словам, речь идет о повышении основных учетных ставок ведущими финансовыми регуляторами. Собеседник указал на то, что некоторые государства не были осмотрительными. В этой связи, по словам аналитика, с большой долей вероятности в западных экономиках ожидается рецессия. И она будет «масштабной по географии», указал он.

Экономика,Егор Сусин,Кристалина Георгиева,Международный валютный фонд,Всемирный Банк,
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