Маск объяснил отказ от доллара ряда стран

Илон Маск назвал причину, по которой ряд стран задумываются об отказе от доллара в качестве резервной валютыИзвестный предприниматель считает политику Соединенных Штатов "слишком жесткой".
Американский миллиардер Илон Маск высказал своё мнение, почему страны начали задумываться об отказе от американского доллара в качестве резервной валюты.
"Серьезная проблема. Политика США была слишком жесткой, что заставило страны отказаться от доллара", - написал он в четверг в Twitter, комментируя высказывание другого пользователя соцсети по этому поводу.