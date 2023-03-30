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16 минут назад

Илон Маск назвал причину, по которой ряд стран задумываются об отказе от доллара в качестве резервной валюты

Inc-News

Илон Маск назвал причину, по которой ряд стран задумываются об отказе от доллара в качестве резервной валютыИзвестный предприниматель считает политику Соединенных Штатов "слишком жесткой".

Маск объяснил отказ от доллара ряда стран
Фото: Inc-NewsInc-News

Американский миллиардер Илон Маск высказал своё мнение, почему страны начали задумываться об отказе от американского доллара в качестве резервной валюты.

"Серьезная проблема. Политика США была слишком жесткой, что заставило страны отказаться от доллара", - написал он в четверг в Twitter, комментируя высказывание другого пользователя соцсети по этому поводу.

Экономика,Илон Маск,
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